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На Стамбул обрушился сильный снегопад

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
Опубликовано
Фото: DHA

Сильный снегопад обрушился на Стамбул в субботу и воскресенье, что привело к проблемам с движением транспорта во многих районах мегаполиса.

Больше всего снега выпало в районах Авджилар, Бейликдузю, Бююкчекмедже, Чаталджа, Шишли, Бейоглу, Сарыер и Кагытхане.

Синоптики предупреждали о приходе в город циклона, который продлится до конца выходных.

Из-за сильного снегопада на дорогах мегаполиса образовались пробки и в результате движение транспорта было осложнено, в то время как температура воздуха опустилась до отметки в 0 градусов.

Для предотвращения гололеда коммунальные службы посыпают дороги Стамбула солью. По данным мэрии города, для очищения дорог за два дня использовали около пяти тонн соли.

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