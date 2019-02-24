На Стамбул обрушился сильный снегопад

Сильный снегопад обрушился на Стамбул в субботу и воскресенье, что привело к проблемам с движением транспорта во многих районах мегаполиса.

Больше всего снега выпало в районах Авджилар, Бейликдузю, Бююкчекмедже, Чаталджа, Шишли, Бейоглу, Сарыер и Кагытхане.





Синоптики предупреждали о приходе в город циклона, который продлится до конца выходных.

Из-за сильного снегопада на дорогах мегаполиса образовались пробки и в результате движение транспорта было осложнено, в то время как температура воздуха опустилась до отметки в 0 градусов.





Для предотвращения гололеда коммунальные службы посыпают дороги Стамбула солью. По данным мэрии города, для очищения дорог за два дня использовали около пяти тонн соли.