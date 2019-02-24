4-летняя девочка спасла свою сестру от пожара в турецком Карсе

Четырехлетняя девочка спасла свою семимесячную сестру от пожара, охватившего их дом, когда они спали, в турецкой северо-восточной провинции Карс.

Как сообщается, дети были дома одни.

Инцидент произошел в северо-восточной части района Бюльбюль в провинции Карс.

Бабушка и дедушка 4-летней Джерен и ее 7-месячной сестры Асмин оставили их дома, пока дети спали.

Осознав, что дом загорелся, Джерен немедленно взяла свою младшую сестру и выбежала на улицу.

«Мы спали с моей сестрой, когда я почувствовала, что что-то упало на мою ногу», — сказала Джерен, добавив, что она счастлива, что смогла спасти себя и свою сестру.

Губернатор провинции Тюркер Оксуз пообещал оказать помощь пострадавшей семье.