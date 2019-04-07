Завершилась реставрация Монастыря Панагия Сумела на северо-востоке Турции

Монастырь Панагия Сумела — один из знаковых туристических объектов Восточно-черноморского региона Турции откроется к посещению уже 18 мая.

Монастырь Панагия Сумела, расположенный в районе Мачка турецкой провинции Трабзон, окружен неприступными скалами и привлекает местных и иностранных туристов во все времена года.

В настоящее время на территории монастыря завершается последний этап реставрационных работ.

Завершается последний этап реставрационных работ на территории монастыря Панагия Сумела, который находится на северо-востоке Турции

https://t.co/m21echzGsq pic.twitter.com/WvA0Gz0j3t — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) April 7, 2019

Территория, прилегающая к обители очищена от 4 тысяч тонн камней и скал, представлявших опасность для посетителей.

Работы по реставрации монастыря проводятся с февраля 2016 года.

Монастырь Панагия Сумела расположенный на меловой скале на территории провинции Трабзон и является не только одним из древнейших православных храмов планеты, но и одним из самых труднодоступных.

Православный монастырь Панагия Сумела, возведенный в конце IV - начале V века в северной турецкой провинции Трабзон, является главной достопримечательностью для греческих паломников, а также для других путешественников со всех уголков мира.

Монастырский комплекс, построенный на отвесном утесе в долине Алтындере на высоте 1 300 м над уровнем моря, включает в себя высеченный в меловой скале главный храм в честь Пресвятой Богородицы, часовни, кельи, поварню, школу, библиотеку, подсобные помещения и акведук.

После открытия монастыря туристы смогут не только насладиться непревзойденными природными пейзажами, но и заняться трекингом, велосипедным спортом, парапланеризмом, поехать на фотосафари и другое.

В рамках реставрационных работ отремонтирована 300-метровая пешеходная дорожка, ведущая к древней обители, а также лестницы, ведущие от входа внутрь строения.