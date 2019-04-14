Древнюю книгу возрастом 1.100 лет изъяли в турецком Диярбакыре

Сотрудники правоохранительных органов изъяли написанную на иврите древнюю книгу религиозного содержания возрастом около 1,1 тысячи лет в ходе операции по борьбе с контрабандой, проведенной в турецкой юго-восточной провинции Диярбакыр.

По данным администрации провинции, операция была проведена в районах Бисмил и Эргани, где четверо подозреваемых намеревались продать артефакт.

Полиция поймала контрабандистов с поличным, когда они пытались продать позолоченную древнюю книгу, состоящую из 21 страницы.

По факту преступления было начато расследование, в рамках которого полиция задержала шестерых подозреваемых, причастных к незаконной продаже.

Каждый год в Турции проводятся тысячи операций по борьбе с контрабандой артефактов с целью пресечения незаконных продаж исторических находок и защиты богатого культурного наследия страны.