Пещера Балыджа вошла во временный список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Пещера Балыджа, или Медовая пещера, находящаяся в северо-восточной турецкой провинции Токат, была внесена во временный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По словам губернатора провинции Озана Балджи, внесение пещеры в список ЮНЕСКО увеличит поток как местных, так и иностранных туристов в провинцию.

«Эта пещера является особой ценностью для всей Турции», — сказал он.





Пещера Балыджа, возраст которой составляет около 3,4 миллиона лет, является одной из крупнейших пещер в мире.

Для посещения в пещере открыты восемь залов продолжительностью 680 метров.

В прошлом году во временный список Всемирного наследия ЮНЕСКО были внесены не менее семи исторических памятников Турции.