Дети составляют почти треть численности населения Турции

По состоянию на конец 2018 года, дети составляли 28 процентов от общей численности населения Турции, или 22.920.422. Об этом сообщает Институт статистики Турции (TurkStat).

По данным официальной статистики, на конец 2018 года общая численность населения Турции составила 82.003.882.

ООН подразумевает под понятием «дети» возрастную группу до 17 лет. Если в 1970 году доля детей в общей численности населения Земли составляла 48,5 процента, то в 1990 году этот показатель сократился до 41,8 процента, а в 2018 году — до 28 процентов.

Доля детей в общей численности населения стран ЕС составила 18,7 процента.

В число стран ЕС с самой большой долей детей в общей численности населения вошли Ирландия — 24,8 процента, Франция — 21,9 процента и Великобритания — 21,1 процента.

В число стран ЕС с наименьшей долей детей в численности населения вошли Италия — 16,2 процента, Германия — 16,4 процента и Мальта — 16,6 процента.