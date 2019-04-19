Турция арестовала двух сотрудников спецслужб ОАЭ

Турция в понедельник арестовала двух сотрудников спецслужб ОАЭ в Стамбуле по подозрению в шпионаже, сообщает в пятницу агентство Reuters.

Как сообщил агентству высокопоставленный турецкий чиновник, было начато расследование причастности одного из арестованных шпионов к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи.

Известный саудовский журналист Хашкаджи, активно сотрудничавший с Washington Post, был убит 2 октября в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Генпрокуратура Турции по итогам расследования пришла к выводу, что журналист стал жертвой спланированного убийства. Хашкаджи задушили сразу после того, как он вошел в здание дипмиссии. После убийства тело Хашкаджи было расчленено и уничтожено. Турция выступает за организацию в Стамбуле судебного процесса по делу Хашкаджи и призвала Эр-Рияд выдать лиц, причастных к убийству журналиста.