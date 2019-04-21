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Неизвестные напали на лидера оппозиционной партии СНР Кылычдароглу

ТАСС
АНКАРА
Опубликовано 21.04.2019 15:26
Фото: АА

Группа лиц совершила в воскресенье нападение на лидера основной оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Турции Кемаля Кылычдароглу в пригороде Анкары.

По его данным, лидер оппозиционной партии прибыл в столичный уезд Чубук для участия в церемонии похорон погибшего турецкого военного. В ходе траурных мероприятий группа людей предприняла попытку напасть на Кылычдароглу, но охрана политика смогла отбиться от агрессивной толпы и завести его в один из близлежащих домов.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар прибыл в дом, в котором находится оппозиционер. Глава военного ведомства призывает собравшихся людей «успокоиться и разойтись по домам».

Прокуратура Анкары уже возбудила расследование по факту произошедшего.

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