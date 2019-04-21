Президент Эрдоган поздравил христиан страны с Пасхой

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил христиан страны с Пасхой.

«Искренне поздравляю с Пасхой граждан Турции, из числа христиан, принадлежащих к различным церквям и группам», — говорится в послании главы турецкого государства.

Турецкий лидер отмечает, что терпимость, взаимная любовь, уважение, солидарность, восприятие различий в качестве национального богатства формируют основы мира и процветания во всем мире.

«Для нас — тех, кто укреплял свое единство и солидарность на протяжении веков, очень важно, чтобы все граждане страны пользовались свободой вероисповедания и культуры. Хотел бы выразить наилучшие пожелания всем христианам, особенно гражданам Турции», — отмечается в послании Эрдогана.