В Стамбуле обрушился 4-этажный жилой дом

Четырехэтажный жилой дом обвалился в Стамбуле из-за обрушения подпорной стены, приведшего к оползнюhttps://t.co/6BQzr7v6tM pic.twitter.com/sKDSUD4frj — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) April 22, 2019

Четырехэтажный жилой дом обрушился в стамбульском районе Кагытхане в понедельник.

Обвал здания случился после того, как обрушилась подпорная стена, что привело к оползню под основанием дома.

Жители обрушившегося дома и 10 соседних были заранее эвакуированы в срочном порядке. Под завалы также попали две машины.

Существует высокий риск обвала соседнего здания.