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В Стамбуле обрушился 4-этажный жилой дом

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
Опубликовано 22.04.2019 15:19
Обновлено 22.04.2019 15:22

Четырехэтажный жилой дом обрушился в стамбульском районе Кагытхане в понедельник.

Обвал здания случился после того, как обрушилась подпорная стена, что привело к оползню под основанием дома.

Жители обрушившегося дома и 10 соседних были заранее эвакуированы в срочном порядке. Под завалы также попали две машины.

Существует высокий риск обвала соседнего здания.

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