Эрдоган: задача Турции — обеспечить светлое будущее для ее детей

Основной задачей Турции является обеспечение светлого будущего для подрастающего поколения. Об этом говорится в послании президента Реджепа Тайипа Эрдогана в связи с 23 апреля — Днем национальной независимости и детей.

«Мы делаем все возможное для того, чтобы дети жили в более сильной, богатой и стабильной Турции. Источник нашей силы — воля народа», — говорится в послании.

В послании напоминается о том, что 99 лет назад прошло первое заседание Великого национального собрания (парламента) Турции.

«Парламент стал гарантом целостности, свободы и единства Турции, вдохновил граждан на любовь к Родине и флагу», — говорится в послании.

«23 апреля 1920 года жители Турции продемонстрировали всему миру, что нет ничего более значимого, чем воля народа, и ни одна сила не сможет покорить эту страну. Эта дата ознаменовала собой начало нового этапа независимого развития турецкого народа. Вслед за героической эпопеей борьбы за независимость было объявлено о создании Турецкой Республики. Страна начала развиваться по всем направлениям и сегодня входит в число государств, которые пользуются уважением и на которые равняются», — отмечается в документе.

В послании говорится, что День национального суверенитета и детей является показателем значимости, которую придают в Турции подрастающему поколению.

«Турецкий народ во все времена считал детей самым ценным даром, проявлял уважение к подрастающему поколению. Наше главное желание — создать для молодежи более светлое будущее», — говорится в послании.

23 апреля 1920 года во время войны за независимость Турции на встрече Великого национального собрания в Анкаре Мустафа Кемаль Ататюрк выступил с речью, в которой объявил о том, что дети всего мира — это будущее человечества. Позже основатель современной Турецкой Республики объявил 23 апреля Днем национальной независимости и посвятил его детям Турции, доверив им защиту независимой страны.