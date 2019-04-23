Турция празднует День национальной независимости и детей

В Турции есть особый посвященный детям праздник, который отмечается ежегодно 23 апреля — День национальной независимости и детей.

Дети из десятков стран мира в национальных нарядах посещают в этот день Мавзолей основателя Турецкой Республики – Мустафы Кемаля Ататюрка, возлагают цветы в память великого государственного деятеля.

По всей стране проходят десятки театральных представлений и концертов для детей и подростков.

Сотни детей принимают участие в 41-м Международном детском фестивале TRT.

День детей совпадает с началом работы первого созыва Великого национального собрания (парламента) в 1920 году в Анкаре.

23 апреля 1920 года во время войны за независимость Турции на встрече Великого национального собрания в Анкаре Мустафа Кемаль Ататюрк выступил с речью, в которой объявил о том, что дети всего мира — это будущее человечества. Позже основатель современной Турецкой Республики объявил 23 апреля Днем национальной независимости и посвятил его детям Турции, доверив им защиту независимой страны.

По завещанию Ататюрка, который был уверен, что будущее нации закладывается в подрастающем поколении, в этот день взрослые на время отдают свои места детям.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган уступил свое кресло 12-летнему ученику шестого класса Озану Сёзеятароглу, а остальные дети заняли места министров.

Обращаясь к детям, президент отметил, что подрастающее поколение является залогом будущих достижений Турции.





«Именно в этот день 99 лет назад открылся парламент Турции. Очень знаменательно, что именно эта дата также была объявлена Днем детей. Это свидетельствует о той значимости, которую государство придает молодежи», — подчеркнул Эрдоган.

Сёзеятароглу отметил, что дети учатся защищать родину и флаг, быть честными и трудолюбивыми у своих родителей и учителей.

«Сегодняшние дети, как завтрашние взрослые, мы приведем нашу страну на самые лучшие места. Мы станем достойны вашего доверия, почтения и любви», — заявил «президент» Сёзеятароглу.