Пастухи обнаружили леопарда и его детенышей на юго-востоке Турции

Леопард и три его детеныша были замечены недалеко от села в юго-восточной турецкой провинции Диярбакыр.

Пастухи из села Карабудак в районе Чинар рассказали, что обнаружили детенышей леопарда, когда пасли овец, а на следующий день увидели и взрослую особь.

Главное управление охраны природы и национальных парков, получив сообщения об обнаружении животных, направило в район своих сотрудников.

Как сообщается, найти леопардов не удалось, но работники службы подтвердили, что животные на фотографиях, сделанных сельскими жителями, действительно являются детенышами леопарда.

Работники службы сказали, что они вернутся в район через некоторое время для проведения дополнительных проверок.

В 2013 году пастух из другой деревни в Чинаре заявил, что на него напал леопард, которого из винтовки застрелил его односельчанин.

Согласно исследованию 2005 года, в Турции проживает менее пяти персидских леопардов, естественная среда обитания которых находится в основном на севере Ирана и прилегающих территориях.