Стамбульский патриарх поздравил Зеленского с избранием на пост президента Украины

Патриарх Константинопольской православной церкви Варфоломей поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.

«Убедительные одобрение и поддержка, которые вы получили от соотечественников во время голосования, действительно являются свидетельством надежды и доверия к вам и позволяют продлить вести вашу великую страну к еще большим высотам и расширенным горизонтам в будущем», — говорится в патриаршем письме.

Патриарх Варфоломей также выразил уверенность относительно харизмы и административных способностей Зеленского.

«Молимся за то, чтобы ваш президентский срок был успешным, и чтобы вы могли наслаждаться годами динамического служения людям и вдохновляющего руководства страной», — написал он.

В январе текущего года патриарх Варфоломей подписал томос (указ) об автокефалии для Православной церкви Украины (ПЦУ).

По результатам второго тура президентских выборов в Украине, состоявшегося 21 апреля, убедительную победу на них одержал шоумен Владимир Зеленский, набравший 73,22% голосов.