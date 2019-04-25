Тысячи почтили память военнослужащих АНЗАКа в турецком Гелиболу

Тысячи австралийцев и новозеландцев приняли участие в мероприятиях, посвященных памяти погибших в ходе сражений на западе Турции, отметив «День АНЗАК» (день памяти солдат Австралийско-Новозеландского армейского корпуса, принимавшего участие в Первой мировой войне).

В рамках мероприятий по случаю 104-й годовщины битвы при Чанаккале жители Австралии и Новой Зеландии посетили Кабатепе, кладбище Арыбурну и места, где ежегодно 24-25 апреля проводятся памятные мероприятия.

На историческом полуострове Гелиболу в Турции также прошло шествие, посвященное памяти героев сражения при Чанаккале, в том числе военнослужащих 57-го полка османской армии.

В шествии, организованном Министерством молодежи и спорта Турции, принял участие глава ведомства Мехмет Мухаррем Касапоглу.

Чтобы окунуться в атмосферу того времени, участники шествия использовали звуковые и дымовые шашки. Группа молодежи поставила небольшой спектакль о событиях сражения при Чанаккале.

В ходе шествия был развернут 104-метровый флаг по случаю 104-й годовщины сражения при Чанаккале. Участники шествия прошли пять километров и достигли холма Джонкбайыры.

Касапоглу отметил, что цель шествия — почтить память предков, почувствовать волнение и энтузиазм, которые они когда-то испытали здесь.

По его словам, ежегодно в шествии принимают участие не только множество граждан Турции, но и жители других стран.

В первые дни сражения при Чанаккале именно 57-й полк принял на себя основной удар анзаков, высадившихся 15 апреля 1915 года на полуострове Гелиболу на западе Турции.

Турецкий полк в составе трех тысяч солдат и офицеров атаковал позиции противника, многократно превосходящего его по численности.

Две трети военнослужащих 57-го полка погибли в ходе первых боев, а оставшиеся попали в окружение британских войск. В живых из трех тысяч человек остались лишь 260, но продвижение противника было остановлено.

57-й полк стал символом героизма турецкой армии.

Бои при Чанаккале шли на суше и на море. Бои на море шли с 19 февраля по 18 марта 1915 года. Сражения на суше продолжались с 25 апреля 1915 по 9 января 1916 годов. Это было одно из самых кровопролитных сражений в истории Турции. В ходе Первой мировой войны весь мир стал свидетелем героического противостояния турецких войск в битве при Чанаккале.