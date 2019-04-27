Более 30 лет памирские кыргызы сохраняют свою культуру в Турции

Уже более 35 лет этнические кыргызы, проживающие в Турции, сохраняют свои традиции и культурную идентичность.

Община из около 5 тысяч человек компактно проживает в селе Улупамир в юго-восточной турецкой провинции Ван.





Памирские кыргызы, переселившиеся из Афганистана и Пакистана в Турцию в 1982 году, сумели сберечь свою самобытную культуру.

Взяв во внимание прошлый кочевой образ жизни кыргызов, турецкое правительство предоставило почти 300 семьям коров, овец и лошадей. Так закончилась их кочевая жизнь, и памирские кыргызы стали жить в деревне Улупамир все четыре сезона.





Интерес вызывает их образ жизни, традиции и мастерство верховой езды. В каждом доме «кыргызов Вана» можно увидеть сабли, луки и стрелы.

На сегодняшний день в Турции проживает уже три поколения памирских кыргызов.