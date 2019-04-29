Задержанный Турцией подозреваемый в шпионаже в пользу ОАЭ покончил с собой

Подданный ОАЭ, задержанный ранее в Турции по подозрению в шпионаже, покончил с собой в тюрьме в районе Силиври на окраине Стамбула, сообщила в понедельник прокуратура турецкого мегаполиса.

Дежурный сотрудник тюрьмы обнаружил Заки Хасана повешенным на двери ванной в его одноместной камере во время раздачи завтрака, говорится в заявлении прокуратуры.

Операция по задержанию лиц, причастных к «военному, политическому и международному шпионажу», была проведена в Турции 19 апреля в рамках уголовного дела, заведенного прокуратурой.

Согласно полученной информации, один из двух подозреваемых, имена которых не раскрываются в интересах следствия, повесился в тюрьме.

В ходе расследования должно быть установлено, имел ли один из них отношение к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Хашкаджи, критиковавший политику Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании этой дипломатической миссии «в результате конфликта». Мировое сообщество решительно осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести открытое расследование. Тело Хашкаджи до сих пор не найдено.

Генпрокуратура Саудовской Аравии 15 ноября обнародовала предварительные итоги расследования. По данным этого ведомства, по делу Хашкаджи задержан 21 человек, 11 подданным королевства предъявлены обвинения в причастности к убийству, пятерым из них грозит смертная казнь. Как заявляет Эр-Рияд, изначально журналиста намеревались вывезти в Саудовскую Аравию. 3 января нынешнего года состоялось первое судебное слушание по этому делу с участием 11 обвиняемых.