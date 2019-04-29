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Зеленский завершил отдых в Турции и отправился в Украину

АГЕНТСТВО АНАДОЛУ
МУГЛА
Опубликовано 29.04.2019 11:10
Фото: АА
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Владимир Зеленский, одержавший победу на президентских выборах в Украине, завершил трехдневный отдых на юго-западе Турции.

Избранный президент Украины вместе с семьей в понедельник утром покинули пятизвездочную гостиницу в квартале Гюверджинлик курортного района Бодрум.

Зеленский направился в аэропорт Milas-Bodrum, где у VIP-терминала его провожали губернатор Муглы Эсенгуль Дживелек.

Политик вылетел из Турции в Украину регулярным рейсом авиакомпании Turkish Airlines (THY).

Накануне Зеленский вместе с семьей пообедал в одном из ресторанов Бодрума. Зеленский весело провел время, шутил с сотрудниками ресторанами и даже на время занял место повара, пожарив мясо на гриле.

Телевизионный комик Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины, заручившись поддержкой 73,22% избирателей. Действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45% голосов.

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