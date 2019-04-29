Зеленский завершил отдых в Турции и отправился в Украину

Зеленский не первый: знаменитости, ставшие политиками

Избранный президент Украины Зеленский отправился в Турцию на отдых

Владимир Зеленский, одержавший победу на президентских выборах в Украине, завершил трехдневный отдых на юго-западе Турции.

Избранный президент Украины вместе с семьей в понедельник утром покинули пятизвездочную гостиницу в квартале Гюверджинлик курортного района Бодрум.

Зеленский направился в аэропорт Milas-Bodrum, где у VIP-терминала его провожали губернатор Муглы Эсенгуль Дживелек.

Политик вылетел из Турции в Украину регулярным рейсом авиакомпании Turkish Airlines (THY).

Накануне Зеленский вместе с семьей пообедал в одном из ресторанов Бодрума. Зеленский весело провел время, шутил с сотрудниками ресторанами и даже на время занял место повара, пожарив мясо на гриле.

Телевизионный комик Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины, заручившись поддержкой 73,22% избирателей. Действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45% голосов.