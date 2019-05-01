В Турции запустят дополнительный «Восточный Экспресс» для туристов

Между провинциями Анкара и Карс в Турции начнет курсировать новый «Туристический Восточный Экспресс», сообщил Агентству Анадолу министр транспорта и инфраструктуры страны Джахит Турхан.

По его словам, решение принято в связи с загруженностью действующего «Восточного Экспресса», курсирующего с 1949 года между столицей и востоком Турции.

«Восточный Экспресс» входит в ТОП-4 самых живописных железнодорожных маршрутов мира.

Вопрос об открытии «Туристического Восточного Экспресса» в настоящее время прорабатывается с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем, отметил Турхан.

«Достигнута договоренность о том, что «Туристический Восточный Экспресс» отправится в путь из Анкары в Карс 29 мая, в 20.00. Состав будет рассчитан на 120 человек. Дорога в пути составит 27 часов», — сообщил глава Минтранса.

По словам министра, график пребывания в пути и время остановок на станциях проработаны с учетом требований Министерства культуры и туризма Турции.

«Мы стремимся предоставить пассажирам достаточное время для ознакомления с историческими и туристическими достопримечательностями страны. «Туристический Восточный Экспресс» будет состоять из 9 вагонов: двух служебных, вагона-ресторана и шести спальных вагонов. Состав будет выходить в путь через день: время отбытия из Анкары — 20.00, из Карса — около 23.00 часов», — сообщил министр.

Турхан напомнил, что «Восточный Экспресс» курсирует между Анкарой и Карсом с 15 мая 1949 года, его работа регулируется турецкой Государственной железной дорогой (TCDD).

Действующий экспресс преодолевает путь в 1,3 тысячи км почти за 25 часов, останавливаясь на 53 станциях.

Маршрут «Восточного экспресса» является самым длинным на железных дорогах Турции и пользуется большой популярностью у туристов. Линия железной дороги проходит по территории турецких провинций Кырыккале, Кайсери, Сивас, Эрзинджан и Эрзерум.