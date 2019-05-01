По всей Турции прошли митинги и демонстрации в связи с Днем труда и солидарности

Крупнейшие профсоюзы Турции организовали в различных городах страны митинги и демонстрации в связи с Днем труда и солидарности.
Акции в поддержку прав трудящихся прошли в нескольких районах Стамбула.
По призыву профсоюза Hak-İş на площади Таксим собрались сотни жителей мегаполиса. Участники акции возложили цветы к Монументу «Республики».
Еще одна крупная акция прошла в стамбульском районе Бакыркей. Организаторами акции выступают профсоюзы DİSK, KESK, TTB, TMMOB и 1 Mayıs Bileşenleri.
Акции по случаю Дня труда и солидарности также прошли в Анкаре, где сотни граждан собрались у Культурного центра имени Ататюрка и провели шествие к площади Анадолу.
Крупная акция в связи с Днем труда и солидарности прошла также в городе Коджаэли по призыву профсоюза TÜRK-İŞ.
Профсоюзы Hak-İş и Memur-Sen организовали акцию в городе Шанлыурфе.
Мероприятие было организовано на улице «18 марта Чанаккале».
Сотрудники полиции перекрыли дороги вблизи мест проведения мероприятий, приняли усиленные меры безопасности.
Профсоюзы призвали правительство уважать права работников государственного и частного секторов экономики.
Акции будут продолжаться в течение всего дня.