По всей Турции прошли митинги и демонстрации в связи с Днем труда и солидарности

Крупнейшие профсоюзы Турции организовали в различных городах страны митинги и демонстрации в связи с Днем труда и солидарности.

Акции в поддержку прав трудящихся прошли в нескольких районах Стамбула.

По призыву профсоюза Hak-İş на площади Таксим собрались сотни жителей мегаполиса. Участники акции возложили цветы к Монументу «Республики».

Еще одна крупная акция прошла в стамбульском районе Бакыркей. Организаторами акции выступают профсоюзы DİSK, KESK, TTB, TMMOB и 1 Mayıs Bileşenleri.

Акции по случаю Дня труда и солидарности также прошли в Анкаре, где сотни граждан собрались у Культурного центра имени Ататюрка и провели шествие к площади Анадолу.

Крупная акция в связи с Днем труда и солидарности прошла также в городе Коджаэли по призыву профсоюза TÜRK-İŞ.

Профсоюзы Hak-İş и Memur-Sen организовали акцию в городе Шанлыурфе.

Мероприятие было организовано на улице «18 марта Чанаккале».

Сотрудники полиции перекрыли дороги вблизи мест проведения мероприятий, приняли усиленные меры безопасности.

Профсоюзы призвали правительство уважать права работников государственного и частного секторов экономики.

Акции будут продолжаться в течение всего дня.