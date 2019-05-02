В Новой Зеландии скончался раненый террористом гражданин Турции

Пострадавший при теракте в новозеландском городе Крайстчерч гражданин Турции Зекерия Туран скончался.

Туран получил огнестрельное ранение в ногу и спину в ходе теракта в мечети «Нур» 15 марта, и скончался сегодня в ходе операции.

Брат погибшего Яхъя Туран рассказал агентству «Анадолу», что врачам не удалось остановить кровотечение. «Мы радовались, думали ему стало лучше. Он боролся вот уже 50 дней. И мы, и врачи сделали все возможное», — сказал Туран.

Отец двух детей Зекерия Туран все это время находился в реанимации в больнице Крайстчерча.

В новозеландском городе Крайстчерч 15 марта с промежутком времени в 10 минут было совершено вооруженное нападение на две мечети: Нур и Линвуд.

В результате атаки погибли 50 и ранения получили, по меньшей мере, 50 человек. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала нападение терактом.