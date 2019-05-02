Миллионы получат в Рамазан гумпомощь из Турции

Гуманитарные организации Турции завершили подготовку к традиционной кампании распределения помощи нуждающимся в месяц Рамазан.

Как сообщает агентство «Анадолу», в священный для мусульман месяц Рамазан гумпомощь из Турции будет распределяться между мусульманами во всем мире.

Турецкий Фонд защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи (İHH) планирует оказать гуманитарную помощь трем миллионам человек в 120 странах и регионах мира.

Сотрудники İHH как в предыдущие годы распределят одежду, продовольственные пайки, организуют ифтары и передадут сиротам денежные средства как в Турции, так и за ее пределами.

В основном гуманитарная деятельность будет проводиться в странах и регионах, где нет стабильности, в частности, а Сирии, Судане, Йемене, секторе Газа, Бангладеш, Ираке, Восточном Туркестане и штате Аракан в Мьянме.

В течение всего священного месяца İHH будет также организовывать ифтары в 81 провинции Турции.

Все желающие путем перечисления на счета фонда 150 лир (25,16 долларов США) смогут одеть или обуть одного ребенка за рубежом.

Сотрудники фонда распределят одежду среди 67.920 детей-сирот в 43 странах мира.

Кроме того, по случаю Всемирного дня сирот, который отмечается на 15-й день Рамазана, в Стамбул для участия в различных мероприятиях будут приглашены около 50 детей из 14 стран мира.

Вместе с тем, турецкое благотворительное общество Sadaka Taşı во время Рамазана предоставит помощь 500 тысячам человек.

В священный для мусульман месяц гуманитарные акции проведут также десятки других неправительственных структур Турции.