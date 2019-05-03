В Турции 30.000 школьников собрались для совместного чтения

Около 30 тысяч школьников и их родители приехали в пятницу на пляж Коньяалты в южной турецкой провинции Анталья, чтобы почитать книги в рамках социального проекта, инициированного районной администрацией по вопросам национального образования.

Учащиеся начальных, средних и дошкольных учреждений в сопровождении родителей пришли на пляж со своими книгами, чтобы принять участие в проекте.

Якуп Хоплар, председатель районного директората по вопросам народного образования, сообщил журналистам, что целью проекта является приобщение учеников к культуре чтения, подчеркнув, что книги можно брать с собой на отдых вместе с купальниками и полотенцами.

«Отдыхающие, приезжающие в Анталию, должны взять с собой книгу», — добавил Хоплар.

Хоплар рассказал, что Анталья, где расположены всемирно известные курортные города и пляжи, является домом для семей из самых разных уголков мира. По его словам, в провинции проживают студенты из 48 стран. Хоплар подчеркнул, что они также приняли участие в проекте.