Десятки тысяч сирийцев прибыли к границе Турции на фоне атак режима Асада

Обстрелы и авиаудары сил режима Башара Асада и его союзников по зоне деэскалации на северо-западе Сирии за последнюю неделю привели к гибели 33 человек.

Рост числа артиллерийских обстрелов и воздушных ударов по Идлибу пришелся на период после очередного раунда переговоров по Сирии в Нур-Султане.

Глава сирийского НПО «Координаторы реагирования» Мухаммед Халладж сообщил агентству «Анадолу», что на фоне резкой экскалации напряженности свои дома покинули еще около 42 тысячи мирных жителей.

По его словам, беженцы прибывают в основном в лагеря у турецко-сирийской границы, а также в районы, освобожденные от террористов в рамках операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь».

На прошедших 17 сентября 2018 года в Сочи переговорах между президентами Турции и России была достигнута договоренность о создании демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе. Контроль в демилитаризованной зоне будут осуществлять мобильные патрульные группы турецких подразделений и подразделений российской военной полиции. Также Турция укрепит наблюдательные пункты по внутреннему периметру зоны деэскалации в Идлибе.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 миллиона — беженцами.