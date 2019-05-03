Крупнейшая мечеть Турции открылась в Стамбуле

Официальная церемония открытия крупнейшей в Турции мечети состоялась в пятницу в Стамбуле.

В торжественном мероприятии участие приняли президент Реджеп Тайип Эрдоган и другие высокопоставленные государственные деятели. Политические лидеры нескольких стран также присутствовали на открытии мечети Чамлыджа.

Официальная церемония открытия крупнейшей в Турции мечети состоялась в пятницу в Стамбуле.

В торжественном мероприятии участие принимают президент Реджеп Тайип Эрдоган и другие высокопоставленные государственные деятели. Политические лидеры нескольких стран также присутствуют на открытии мечети Чамлыджа.

Комплекс мечети также включает в себя музей, художественную галерею и мастерские, библиотеку, конференц-центр и парковку.

Здание мечети совмещает в себе османские, сельджукские и современные элементы архитектуры.

Мечеть Чамлыджа, строительство которой началось в августе 2013 года, может вместить более 60 тысяч человек. Площадь мечети составляет 15 тысяч квадратных метров. Четыре из шести ее минаретов достигают 107 метров в высоту, а два — 90 метров.

Мечеть Чамлыджа располагается в азиатской части города на одноименных холмах. Это одно из самых высоких мест в городе (268 м над уровнем моря).