9 мигрантов утонули в море у берегов западной Турции

По меньшей мере девять нелегальных мигрантов, стремившихся добраться морем до берегов Европы, утонули в пятницу в прибрежных водах Турции. Об этом сообщила турецкая береговая охрана.

По имеющейся информации, лодка, в которой находилось около 20 беженцев, перевернулась и затонула у турецкого берега Эгейского моря. Среди погибших, по данным береговой охраны Турции, пятеро детей.

Инцидент произошел неподалеку от города Балыкесир, расположенного на северо-западе страны. О национальной принадлежности погибших мигрантов береговая охрана данных не предоставила.

Удалось спасти пять человек, в том числе женщину и ребенка.

Еще четыре человека числятся пропавшими без вести. Их поиски продолжаются.

В район происшествия направлены катера береговой охраны и два вертолета.