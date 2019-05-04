11 погибли, 86 пострадали в результате нескольких аварий в Турции

По меньшей мере 11 человек погибли и 86 получили ранения в результате нескольких дорожных происшествий с участием автобусов в разных частях Турции в пятницу и в субботу.

Семь человек погибли и еще 30 пострадали после того, как автобус съехал в кювет в районе Решадие в северной провинции Токат.

Автобус, зарегистрированный в инвентаре муниципалитета района Кучукчекмедже в Стамбуле, перевозил жителей города, которые направлялись на похороны в деревню Эльмаджик. Два водителя автобуса были задержаны подразделениями жандармерии.

Рано утром в субботу междугородний автобус въехал в канаву в южной провинции Адана, в результате чего погибли два человека и еще 29 пострадали. Автобус перевозил пассажиров из юго-восточной провинции Шанлыурфа в южную провинцию Мерсин и перевернулся после выезда с шоссе Мерсин-Газиантеп.

Муниципальные поисково-спасательные команды и местные подразделения Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) были направлены на место происшествия, чтобы спасти пассажиров, застрявших в автобусе.

Между тем, в центральной провинции Конья один человек погиб, и еще 24 получили ранения, после того, как в субботу утром на автостраде Аксарай служебный автобус с рабочими врезался в грузовик.

Пострадавшие работники были переведены в близлежащие больницы. Водитель служебного автобуса, по сообщениям, скрылся с места происшествия после аварии.

В юго-западной провинции Мугла в районе Фетхие в результате аварии с участием двух автомобилей погиб один человек и еще трое пострадали.

Несмотря на усилия властей по улучшению инфраструктуры, повышению осведомленности и введению строгих мер контроля и штрафов, безопасность дорожного движения в Турции остается низкой. В 2018 году 3.073 человека погибли и 310.109 человек получили ранения в 428.074 дорожно-транспортных происшествиях по всей стране, причем основными причинами несчастных случаев были безрассудное вождение, несоблюдение правил и превышение скорости.