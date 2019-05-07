Первый день священного месяца Рамадан прошел в Турции

Первый день священного для мусульман месяца Рамадан прошел в понедельник в Турции и мире.

В этот месяц от верующих требуется соблюдение строгого поста, в течение которого правоверным предписывается воздерживаться от еды, питья, любых вожделенных занятий, а вместо этого — усердно молиться, заниматься богоугодными делами, благотворительностью, думать о вечном и душе, отбросив на время все мирское.





Жители Турции, как и других мусульманских стран, с нетерпением и радостью встретили приход Рамадана в этом году.

В ночь на понедельник к своим обязанностям впервые в этом году приступили традиционные барабанщики, которые своим боем будят всех правоверных на последний приём пищи перед рассветом.





Пост в этот священный месяц держится до захода солнца — времени вечернего разговения или ифтара.

Многие турки, по традиции, провели первый ифтар на площадях и улицах рядом с мечетями, где устанавливаются столы или шатры для общественных трапез с сотнями других верующих.





Самое веселое время начинается с заходом солнца, когда на смену дневному воздержанию приходит ночь розговенья со всевозможными лакомствами, специально к Рамадану заготовленными яствами и угощениями, финиками, восточными сладостями, музыкальными фестивалями и концертами.