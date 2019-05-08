На северо-западе Турции обнаружили древнюю мозаику

В северо-западной турецкой провинции Чанаккале в ходе нелегальных раскопок была обнаружена древняя мозаика с геометрическими узорами и древними буквами.

Получив сообщение о проведении незаконных раскопок в деревне Гюреджи в районе Лапсеки, жандармерия провинции начала операцию, в результате которой были задержаны четверо подозреваемых. Позже они были арестованы по решению суда.

Мозаика была найдена недалеко от древнего города Парион (или Париум) — древнегреческого города, который находился на границе исторических земель Троад и Мисия.

Провинциальное управление музеев приняло решение провести дополнительные раскопки в этом районе.

Как сообщается, определить к какому периоду относится мозаика пока не удалось.

Каждый год правоохранительные органы задерживают сотни людей за проведение незаконных раскопок на территории страны.

Древний город Парион был основан около 3.000 лет назад и находился на территории нынешней деревни Кемер в северо-западной части турецкой провинции Чанаккале.