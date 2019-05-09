«Деревня хоббитов» в Турции привлекает российских туристов

«Деревня хоббитов» в турецкой провинции Сивас, которая находится в центральной Анатолии, с приходом весны стала привлекать все больше туристов со всего мира, особенно из России и Украины.

Построенные на склоне холма дома идентичные норам-жилищам хоббитов — человекоподобной расы из произведений Джона Р. Р. Толкина, в частности «Властелина колец».

По словам генерального директора компании, управляющей «Деревней хоббитов», Наиля Сертакана, наибольший интерес такие домики вызывают среди россиян и украинцев.

«В настоящее время россияне и украинцы делают большинство бронирований. Мы создаем новые комплексы, чтобы посетители могли прекрасно провести здесь время. Как только строительство будет полностью завершено, атмосфера здесь станет еще приятнее», — сказал Сертакан.

Многие туристы специально едут в «Деревню хоббитов», которая находится в семи километрах от центра города, чтобы отпраздновать знаменательные даты или дни рождения детей.

«Это одна из самых важных туристических достопримечательностей в Сивасе», — добавил Сертакан.