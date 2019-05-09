На юго-западе Турции отреставрируют античный театр возрастом 2.200 лет

Театр в античном городе Лаодикия в турецкой провинции Денизли после раскопок и реставрации будет вновь открыт для посетителей. Театр был построен 2,2 тысячи лет назад.

Античный город Лаодикия включен во временный список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и здесь расположена одна из семи упомянутых в Библии церквей.

Раскопки в Лаодикии ведутся постоянно с 2003 года под руководством заведующего кафедрой археологии Университета Памуккале. профессора Джелала Шимшека. Благодаря проделанным работам археологи обнаружили на территории античного города множество исторических памятников — церквей, храмов, агору, домов с молельными комнатами.

Кроме того, в Лаодикии были восстановлены Сирийская улица с колоннами и стадион античного периода.

Профессор Джелал Шимшек сообщил агентству «Анадолу», что Лаодикия является одним из крупнейших античных городов на территории Анатолии.

Самый крупный стадион античного периода в Анатолии также находится в Лаодикии, отметил завкафедрой.

«В этом уникальном городе были специальные места для приготовления мяса. Два театра находятся на севере и западе Лаодикии», - сказал Шимшек.

По его словам, античный театр на западе Лаодикии был построен в эпоху эллинизма.

«Мы намерены отреставрировать театр и провести новые раскопки в этой местности. В Лаодикии есть два театра, поэтому важно полностью восстановить хотя бы один из них. Реставрационные работы продолжатся 2 года. Благодаря раскопкам удалось установить, что на сцене театра были установлены столбы. Между столбами находились различные скульптуры», — сказал Шимшек.

Театр на севере Лаодикии был построен римлянами, сказал профессор.

Как и во многих других античных городах, в театрах Лаодикии члены богатых семей занимали самые престижные места в амфитеатре, сказал Шимшек.