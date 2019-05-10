Турецкая Анталья — мировой лидер по числу пляжей с «Голубым флагом»

Международное жюри назвало пляжи, удостоенные в 2019 году международной награды «Голубой флаг» (присуждается с 1987 года пляжам за соответствие самым высоким стандартам качества).

В нынешнем году международная награда присуждена 463 турецким пляжам, 202 из которых находятся в Анталье.

Таким образом, Анталья продолжает лидировать в Турции и мире по числу пляжей с «Голубым флагом». На втором месте в Турции — Мугла (109 пляжей), третьем — Измир (49 пляжей) и Айдын (30 пляжей).

Глава турецкого Фонда защиты окружающей среды (TÜRÇEV) Мурат Игитол сказал агентству «Анадолу», что Турция входит в ТОР-3 стран с наибольшим количеством пляжей с «Голубым флагом», уступая по этому показателю только Испании и Греции.

По его словам, в прошлом году в Анталье «Голубым флагом» было отмечено 200 пляжей, а в нынешнем году к ним добавились еще два.

Число пляжей, отмеченных «Голубым флагом», растет не только в Анталье, но и в Турции в целом, отметил глава фонда.

«Голубым флагом» в 2019 году в Турции отмечены 150 общественных пляжей и 313 пляжей при туристических объектах, сказал Игитол.

По его словам, деятельность TÜRÇEV направлена на рост количества пляжей и пристаней, отмеченных «Голубым флагом».

«TÜRÇEV был основан в 1993 году и проделал за время своего существования важную работу с соответствующими министерствами. Если в 1995 году в Турции количество отмеченных «Голубым флагом» пляжей составляло всего пять, то сегодня их уже 463. Это является итогом совместной работы команды профессионалов. Фонд также тесно сотрудничает с местными властями и туристическими центрами», — сказал Игитол.