У берегов Турции обнаружили затонувший в 1600 году до нашей эры корабль

Сотрудники ЮНЕСКО рассказали на конференции в Париже о древнейшем в мире корабле, обнаруженном на дне моря у берегов Турции.

Затонувшее судно было обнаружено у побережья Антальи. Корабль получил условное название Western Antalya Shipwreck («Кораблекрушение в Западной Анталье»).

Судно длиной 14 метров затонуло примерно в 1600 году до нашей эры.

Корабль был обнаружен сотрудниками Центра подводных исследований Университета Акдениз у побережья района Кемер.





Исследователи полагают, что корабль отплыл от острова Кипр и взял курс на запад, но попал в шторм. До Western Antalya Shipwreck древнейшим в мире судном считался «Улу-бурунский корабль», затонувший у мыса Улу-Бурун близ города Каш в Анталье.

Обломки корабля Western Antalya Shipwreck, на борту которого находился груз меди в слитках весом 1,5 тонны, были обнаружены на 50-метровой глубине.

Секретарь Конвенции об охране подводного культурного наследия ЮНЕСКО Ульрике Геран сказала агентству «Анадолу», что необходимо уделить самое пристальное внимание подводной археологии.

«Деятельность Турции в этой области вызывает удовлетворение. ЮНЕСКО долгие годы сотрудничает с Турцией», — сказала Геран.

По ее словам, ЮНЕСКО поддерживает деятельность Турции по исследованию морского дна.