В Турции продолжаются поиски упавшего в ущелье журналиста

В Турции продолжаются поиски корреспондента Агентства Анадолу Абдулькадира Нишаджи, упавшего в ущелье в момент подготовки репортажа о расчистке участка трассы Байбурт-Трабзон в районе горы Соганлы.
На вираже Деребаши обледеневшая часть грунта на которую ступил журналист неожиданно откололась и корреспондент АА, поскользнувшись упал в ущелье.
Поисково-спасательная операция проводится усилиями сотрудников Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) и Национальной медицинской спасательной команды (UMKE).
Абдулькадир Нишаджи (Фото: АА)
К поискам журналиста подключились также сотрудники жандармерии, спустившиеся вместе со спасателями на дно ущелья.
Операция, в которой участвуют до 100 человек, осложнена высокой скоростью потока воды в реке, протекающей по дну ущелья.
Команды спасателей используют дроны.
Интернет-ресурс dangerousroads.org, публикующий фотографии самых опасных и сложных дорог в мире, три года назад назвал «самым опасным в мире» серпантин Деребаши на горе Соганлы высотой 3.500 метров над уровнем моря.
Некоторые участки этого горного серпантина гораздо более опасны, чем печально известная «Дорога смерти» в Боливии.
Однако именно этот серпантин с 13 крутыми поворотами является самым коротким путем между провинциями Трабзон и Байбурт.
Серпантин был построен во время российской оккупации части районов востока Турции в 1914 году.
Зимой здесь нередки туманы, гололед, камнепады и сход лавин, из-за чего власти закрывают движение по серпантину на полгода.