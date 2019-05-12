В Турции продолжаются поиски упавшего в ущелье журналиста

В Турции продолжаются поиски корреспондента Агентства Анадолу Абдулькадира Нишаджи, упавшего в ущелье в момент подготовки репортажа о расчистке участка трассы Байбурт-Трабзон в районе горы Соганлы.

На вираже Деребаши обледеневшая часть грунта на которую ступил журналист неожиданно откололась и корреспондент АА, поскользнувшись упал в ущелье.

Поисково-спасательная операция проводится усилиями сотрудников Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) и Национальной медицинской спасательной команды (UMKE).





Абдулькадир Нишаджи (Фото: АА)

К поискам журналиста подключились также сотрудники жандармерии, спустившиеся вместе со спасателями на дно ущелья.

Операция, в которой участвуют до 100 человек, осложнена высокой скоростью потока воды в реке, протекающей по дну ущелья.

Команды спасателей используют дроны.

Интернет-ресурс dangerousroads.org, публикующий фотографии самых опасных и сложных дорог в мире, три года назад назвал «самым опасным в мире» серпантин Деребаши на горе Соганлы высотой 3.500 метров над уровнем моря.

Некоторые участки этого горного серпантина гораздо более опасны, чем печально известная «Дорога смерти» в Боливии.

Однако именно этот серпантин с 13 крутыми поворотами является самым коротким путем между провинциями Трабзон и Байбурт.

Серпантин был построен во время российской оккупации части районов востока Турции в 1914 году.

Зимой здесь нередки туманы, гололед, камнепады и сход лавин, из-за чего власти закрывают движение по серпантину на полгода.