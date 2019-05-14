Глава МВД Турции принял делегацию Росгвардии

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу встретился во вторник с делегацией Федеральной службы войск национальной гвардии России во главе с руководителем ведомства Виктором Золотовым.

На встрече, которая проходила в здании МВД в Анкаре, присутствовали командующий силами жандармерии Турции, генерал армии Ариф Четин и его заместитель генерал Али Чардакджи.

«Турция противостоит терроризму на многих фронтах, от PKK до ДАЕШ и FETÖ. Мы достигли значительного прогресса в этом направлении. В мире возникают новые очаги терроризма и криминала. Мы не боимся делится накопленным опытом в этом вопросе с другими странами», — отметил Сойлу.

Глава МВД Турции подчеркнул необходимость ведения совместной борьбы с глобальным терроризмом. По его словам, потенциал для борьбы с преступностью можно наращивать лишь при тесном международном сотрудничестве.

«У нас могут быть разные национальности, языки, географическое расположение, но мы должны использовать один и тот же «язык» противодействия терроризму. Это залог успеха в борьбе с преступностью», — подчеркнул Сойлу.

Ранее официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что Золотов прибыл в Турцию, где изучит опыт подготовки подразделений специального назначения.

По его словам, делегация Росгвардии познакомится с организацией учебного процесса в академии жандармерии и береговой охраны Турции, а также посетит бригаду сил специальных операций, где изучит опыт подготовки подразделений спецназа Турецкой Республики.