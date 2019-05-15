В Турции для посещения откроется крупнейший подземный город в мире

Самый большой в мире подземный город, обнаруженный во время реставрационных работ в крепости Невшехир в центральной части Турции, скоро откроется для посетителей, заявил мэр города Расим Ары.

Древнее подземное поселение, возраст которого составляет примерно 5 тысяч лет, было обнаружено в 2013 году в городе Невшехир, который является столицей одноименной провинции, где расположена всемирно известная историческая местность Каппадокия.

Считается, что это поселение может составить конкуренцию Деринкую — крупнейшему подземному городу в Каппадокии, в котором могут разместиться около 20 тысяч человек.

Согласно данным ученых из Университета Невшехир, площадь города составляет приблизительно 460 тысяч квадратных метров.

По словам Ары, некоторые части города будут открыты для туристов после завершения необходимых реставрационных работ.

В 2018 году Каппадокию посетили рекордные 2,9 миллиона местных и иностранных туристов.