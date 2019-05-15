Минздрав Турции запустил «горячую линию» для иностранцев

Министерство здравоохранения Турции задействовало новую услугу для поддержки туристов и иностранных граждан, желающих пройти медицинское обследование или курс лечения в турецких клиниках.

Новая услуга «Отдел международной поддержки больным» оказывается круглосуточно на шести языках (английском, немецком, французском, русском, фарси и арабском).

Для активации услуги достаточно набрать мобильный номер 0850 288 38 38, все звонки на который являются бесплатными.

«Любой иностранный турист, столкнувшийся в Турции с проблемами со здоровьем или желающий приехать в Турцию в целях медицинского туризма, может позвонить не только на «горячую линию» Минздрава (112), но и на номер 0850 288 38 38. В нашем центре работают 28 переводчиков с шести языков», — сказал представитель Минздрава Турции Видждан Акынджи.

По его словам, больных не только направляют в соответствующие клиники, но и соединяют с врачами, которых информируют о проблемах со здоровьем.

Представитель ведомства отметил, что с начала 2019 года в центр поступило 31337 звонков, в основном от российских, немецких и французских туристов в Анталье.

«Думаю, с началом лета количество обращений возрастет. Сталкиваемся мы и с печальными случаями. К примеру, турист из России скончался от сердечного приступа в Турции, и мы по просьбе членов его семьи помогли организовать перевозку тела на родину. Был и случай с роженицей из Франции. Наши представители общались с ней все время по дороге в больницу и оставались на связи вплоть до того момента, когда услышали плач младенца», — сказал Акынджи.