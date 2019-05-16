На северо-западе Турции под рестораном обнаружили древнее строение

Историческое строение, которое, предположительно, относится к византийской эпохе, было обнаружено под рестораном в провинции Эдирне на северо-западе Турции.

Открытие было сделано подразделениями регионального управления по защите культурных ценностей в районе Зинданалты.

Предварительное исследование показало, что сводчатая конструкция сделана из раствора «хорасан» — раствор из известкового теста не менее чем 10-летней выдержки с перемолотой в песок керамикой, а высота ее входа через контролируемые дверные проемы указывает на то, что строение, скорее всего, является темницей.

Точный возраст строения будет определен после проведения полномасштабной экспертизы.

Дальнейшее исследование также покажет, имеет ли структура, которая расположена около исторических стен города, какую-либо связь с другими историческими постройками через туннели.

Расположенный недалеко от границы с Грецией город Эдирне был основан римским императором Адрианом и первоначально назывался Адрианаполис.