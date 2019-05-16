Оползень разрушил 53 здания в турецком Орду

В результате оползня в турецкой провинции Орду, расположенной на севере страны, в четверг были разрушены по меньшей мере 53 здания.

«Пока нам пришлось эвакуировать 61 здание и 80 домов; 22 здания, 31 дом и мечеть, к сожалению, были разрушены», — сказал журналистам губернатор Орду Седдар Явуз.

Ранее в феврале из-за риска оползней в регионе были эвакуированы 29 домов.

Явуз подчеркнул, что власти продолжают оказывать жителям эвакуированных домов финансовую поддержку для оплаты аренды нового жилья.

Жандармерия приняла меры безопасности и закрыла въезд в оползневую зону.