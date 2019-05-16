Турция оказала поддержку малоимущим в Казахстане в Рамадан

Турция в священный месяц Рамадан оказала помощь малоимущим семьям в казахстанском городе Алматы.

По линии Религиозного фонда Турции (TDV) в мечети «Исмихан» среди 40 малоимущих семей распределены продовольственные посылки.

В церемонии распределения помощи приняли участие советник по религиозным вопросам посольства Турции в Астане Галип Акын, представитель TDV Акиф Эртекин, имам мечети Юсуф Алие и представители местных властей.

Советник по религиозным вопросам посольства Турции в Астане Галип Акын сообщил агентству «Анадолу», что чрезвычайно удовлетворен тем, что Турция оказала помощь малоимущим семьям в Казахстане.

По его словам, помимо продовольственной помощи, во многих районах Казахстана организовываются ифтары.

«Благодаря поддержке Турции между странами налажены братские отношения», — сказал Акын.

В свою очередь, представитель TDV Акиф Эртекин заявил, что Турция продолжит оказывать поддержку Казахстану.