Турция отмечает День памяти Ататюрка и праздник молодежи и спорта

В Турции сегодня отмечается День памяти Ататюрка и праздник молодежи и спорта (Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı).

19 мая 1919 года Мустафа Кемаль Ататюрк выступил перед турецкой молодежью в городе Самсун, объявив мобилизацию для борьбы с войсками, захватившими часть Турции. Это выступление положило начало национально-освободительной войне турецкого народа.

В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню памяти Ататюрка и празднику молодежи и спорта, мавзолей основателя Турецкой Республики посещает министр молодежи и спорта Турции и сопровождающая его делегация.

По всей Турции и в дипмиссиях страны за рубежом организованы праздничные мероприятия.