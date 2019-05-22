Турция, как всегда, поддерживает борьбу крымских татар за свои права — глава YTB

Турция сегодня поддерживает борьбу крымских татар за свои права, так же как делала это всегда. Об этом заявил глава Управления по делам диаспоры и соотечественников за рубежом при турецком правительстве (YTB) Абдулла Эрен.

Выступая по завершении мероприятия, посвященного 75-й годовщине депортации крымских татар, Эрен подчеркнул, что YTB делает все возможное для того, чтобы события 1944 года не были стерты из памяти человечества.

За последние 200 лет, в частности после распада Османского государства, человечеству пришлось пережить ужасные страдания, отметил Эрен. По его словам, в XIX-XX веках на Балканах, Кавказе, в Северной Африке и на Ближнем Востоке произошли крупные трагедии.

YTB считает своим долгом напоминать о пережитых сообща страданиях и трагедиях во имя светлого будущего следующих поколений, заявил Эрен.

В ходе мероприятия гости из Крыма и Украины, а также свидетели депортации рассказали о пережитой в прошлом боли.

«Цель нынешнего мероприятия — отдать дань памяти предкам, рассказать молодежи о том, что пережили их деды. Для этого были изучены документальные фильмы и архивы. Сегодня, спустя 75 лет часть крымских татар вернулась в родные дома, часть осталась в странах, куда попала во время депортации. Крымские татары есть и в Турции. К сожалению, история повторяется. Сегодня мы столкнулись с похожей, совершенно неприемлемой для нас ситуацией в том же регионе», — сказал Эрен.

Глава YTB выразил надежду на то, что будущие поколения извлекут необходимые уроки из произошедших в прошлом событий.

«Борьба крымских татар продолжается в политической, культурной, социологической и экономической плоскости. Мы делаем все возможное для того, чтобы эти события не стерлись из памяти. Турция и сегодня поддерживает крымских татар, так же как делала это всегда», — подчеркнул Эрен.