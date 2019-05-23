В Анталье проходит фестиваль песчаных скульптур

В турецкой Анталье открылся 14-й Международный фестиваль песчаных скульптур. Тема фестиваля в нынешнем году — «Морские легенды».

Фестиваль проходит на территории пляжа в курортном местечке Лара. Здесь 15 скульпторов демонстрируют около 200 работ. Для создания песчаных композиций было использовано около 10 тысяч тонн песка.

В ночное время для подсветки песчаных скульптур используется особая система освещения.

Посетители могут увидеть на площадке фестиваля песчаные скульптуры легендарной Атлантиды, шотландской легенды Финфолка, кракена — легендарного чудища Северной Европы, кобуксона — судна-черепахи из Кореи, морского чудовища Левиафана, Аквамена, русалки, сирен, Посейдона и других легендарных персонажей.





Кроме того, внимание посетителей фестиваля привлекают песчаные композиции семи чудес света, в частности пирамиды Хеопса, мавзолея Тадж-Махал и знаменитого мавзолея в Галикарнасе.

Директор фестиваля Джем Караджа сообщил, что 15 скульпторов создали за три недели из 10 тысяч тонн песка около 200 композиций.

Международный фестиваль песчаных скульптур в Анталье — первая и единственная в мире открытая выставка композиций из песка.