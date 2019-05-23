В Турции закончилась реставрация 800-летней мечети

В юго-восточной турецкой провинции Шанлыурфа закончилась длившаяся четыре года реставрация мечети Дошеме, также известной как мечеть Халилуррахман.

Мечеть, которая находится в городе Балыклыгёль, скоро будет открыта для посещения.

Построенная в 1211 году мечеть была преобразована в медресе, кладбище и мемориальную гробницу для пророка Ибрахима (Авраама). Согласно легенде, бассейн в мечети — это место, где пророк Ибрахим был брошен в огонь царем Нимродом. Легенда гласит, что огонь превратился в воду, а дрова стали рыбой. Поэтому это место считается священным.

Первые реставрационные работы мечети провели в 1810 году во времена Османской империи.

Со временем состояние здания мечети стало стремительно ухудшатся, после чего местные власти начали работы по ее восстановлению.

По словам главы управления вакфами провинции Шанлыурфа Мехмета Али Папалы, после завершения реставрации мечеть не будет нуждаться в каких-либо восстановительный работах в течение следующих 50 лет.

«Фундамент мечети был укреплен, а кровельная изоляция здания была обновлена ​​в соответствии с новейшими технологиями. Мы работали со специальной командой из Газиантепа, которая специализируется на подводных сооружениях. Сейчас реставрация находится на завершающей стадии. Процесс был долгим и трудным, но мы рады, что все получилось», — добавил Палалы.

Руководитель реставрационных работ Хакан Демир отметил, что мечеть обладает уникальными конструктивными особенностями, и их главной целью было соблюдение этих характеристик.

«Поскольку мечеть была построена в воде, возникли небольшие проблемы. Однако нам удалось укрепить фундамент, не повредив здание», — добавил он.

Мечеть Дошеме была построена в районе, где находилась построенная в 504 году нашей эры церковь Матери Марии. В надписи, расположенной на западной стороне каменного минарета, примыкающего к юго-восточному углу мечети, указывается, что мечеть была построена в 1211 году по приказу Мелика Эшрефа Музаффериддина Мусы, который правил в районе Эйюби.