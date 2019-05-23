В Турции прошли международные учения Erciyes-2019

В турецкой провинции Кайсери завершились стартовавшие минувшей ночью международные военные учения Erciyes-2019.

В соответствии с планом учений, военно-транспортные самолеты C-130 и C-160 высадили в регионе десант в составе 120 человек.

После высадки десанта участники учений провели операцию в районе штаба условного противника.

По сценарию учений, после установления контроля над регионом, очищенном от террористов, для оказания гуманитарной помощи на место прибыли представители Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) и Турецкого Красного Полумесяца.

Кроме того, в рамках учений с самолета ВВС США был десантирован 31 парашютист.

В заключении десантники совершили прыжок с парашютом с флагами восьми стран-участниц учений.

В учениях приняли участие военные Турции, США, Италии, Румынии, Грузии, Азербайджана, Пакистана и Катара.