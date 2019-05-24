В Турции найдено тело упавшего в ущелье журналиста

В Турции продолжаются поиски упавшего в ущелье журналиста

В Турции обнаружено тело корреспондента Агентства Анадолу (АА) Абдулькадира Нишанджи, упавшего в ущелье во время подготовки репортажа о расчистке участка трассы Байбурт-Трабзон в районе горы Соганлы высотой 3,5 тысячи метров над уровнем моря.

Поиски журналиста велись с 10 мая. На вираже Деребаши обледеневшая часть грунта под журналистом неожиданно откололась, и он, поскользнувшись, упал в ущелье.

Губернатор провинции Байбурт Али Хамза Пехливан сообщил агентству «Анадолу», что тело Нишанджи обнаружили сотрудники Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) и водолазы.

Тело найдено в километре от того места, где журналист упал в ущелье, сказал Пехливан.

Губернатор выразил соболезнования семье погибшего.