В Турции пытались продать уникальную книгу возрастом около 1.400 лет

В турецком Диярбакыре задержаны шесть человек, предпринявших попытку продать древнюю книгу, датируемую приблизительно седьмым веком нашей эры. По факту проводится расследование, сообщает администрация губернатора провинции.

В Отдел по борьбе с контрабандой и организованной преступностью местной жандармерии поступила информация о том, что три жителя Диярбакыра пытаются продать книгу античного периода, предположительно, религиозного содержания.

Злоумышленники задержаны при попытке продать книгу.

Раритетная книга состоит из 36 страниц из папируса и имеет кожаный переплет.