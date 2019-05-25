В Турции изъяли книгу на иврите возрастом 1.500 лет

Правоохранительные органы Турции конфисковали религиозную книгу возрастом около 1,5 тысячи лет в провинции Измир, сообщает местная полиция.
Согласно информации, спецоперация была проведена Департаментом по борьбе с контрабандой и организованной преступностью Измира в районе Газиэмир.
Как сообщается, 17-страничная книга написана на иврите.
Отмечается, что реликвия украшена шестиконечной звездой и обрамлена золотой фольгой.
Подозреваемый в контрабанде книги задержан.
Ранее в турецком Диярбакыре были задержаны шесть человек, пытавшихся продать древнюю книгу, датируемую приблизительно седьмым веком нашей эры.