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В Турции изъяли книгу на иврите возрастом 1.500 лет

АГЕНТСТВО АНАДОЛУ
ИЗМИР
Опубликовано 25.05.2019 18:35
Фото: АА

Правоохранительные органы Турции конфисковали религиозную книгу возрастом около 1,5 тысячи лет в провинции Измир, сообщает местная полиция.

Согласно информации, спецоперация была проведена Департаментом по борьбе с контрабандой и организованной преступностью Измира в районе Газиэмир.

Как сообщается, 17-страничная книга написана на иврите.

Отмечается, что реликвия украшена шестиконечной звездой и обрамлена золотой фольгой.

Подозреваемый в контрабанде книги задержан.

Ранее в турецком Диярбакыре были задержаны шесть человек, пытавшихся продать древнюю книгу, датируемую приблизительно седьмым веком нашей эры.

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Ранее в Турции В турецком Диярбакыре задержаны шесть человек, предпринявших попытку...
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