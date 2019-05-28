«Зеленая мечеть» — оазис прохлады в жаркой Адане

Мечеть Кёпрюкёй в турецкой Адане — одна из самых необычных мечетей не только в Турции, но и мире.

Особенностью этого храма является то, что его стены и минарет полностью покрыты лианами и лозой. Местные жители называют его просто «Зеленой мечетью».

Благодаря саду с множеством зелени и цветов во дворе мечети она пользуется особенной популярностью в священный для мусульман месяц Рамадан. Многие верующие, соблюдающие строгий пост, находят укрытие от 40-градусной аданинской жары именно во дворе «Зеленой мечети».

Мечеть Кёпрюкёй была построена 89 лет назад, в первые годы после основание Турецкой Республики, в 1960-ых ее стены и минарет стали покрываться лозой.

По словам имама мечети, местная община уделяет особое внимание сохранению чистоты и «зелености» сооружения и его сада.