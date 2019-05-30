В центральной Турции изъяли книгу возрастом 600 лет

Правоохранительные органы изъяли написанную на старонемецком древнюю книгу возрастом около 600 лет в центральной турецкой провинции Йозгат.
Сотрудники местной жандармерии обнаружили книгу в ходе планового осмотра автомобиля в городе Доганкент в районе Соргун.
Три человека, которые, по сообщениям, везли книгу из Стамбула в Йозгат для последующей продажи, были задержаны.
Книга объемом в 1044 страницы, предположительно, была издана в 15 веке, когда печатный станок впервые начал использоваться в Европе. Сообщается, что издание содержит информацию о христианстве и общественной жизни того времени.
Исторический артефакт был доставлен в дирекцию музея Йозгата.
Каждый год в Турции проводятся тысячи операций по борьбе с контрабандой артефактов с целью пресечения незаконных продаж исторических находок и защиты богатого культурного наследия страны.